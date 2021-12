Il fondo PIF punta… Dzeko: follia dall’Inghilterra irricevibile per l’Inter

Dzeko ha avuto un grande inizio di stagione con la maglia dell’Inter e… spunta una voce di mercato. Arriva dal tabloid inglese The Sun, famoso per non essere certo il più credibile in circolazione, sul Newcastle United del fondo PIF.

LA RICHIESTA – Il Newcastle United è ultimo in Premier League a pari punti col Norwich City. Gennaio si avvicina e la nuova proprietà, il fondo saudita PIF, dovrà per forza fare un mercato di spessore per evitare la retrocessione. Secondo il The Sun ci sono due nomi per l’attacco: uno è Anthony Martial del Manchester United, l’altro… Edin Dzeko. Il tabloid inglese afferma che “l’Inter potrebbe essere tentata dal fare un profitto istantaneo sull’attaccante, avendolo preso gratis dalla Roma in estate”. Questa affermazione sembra però essere poco coerente con la realtà, visto quello che ha fatto Dzeko e visti gli scarsi margini di manovra economica per Suning.

Fonte: TheSun.co.uk – Phil Thomas, Duncan Wright