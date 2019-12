Il Chelsea spara alto per Marcos Alonso, Darmian futuro già scritto – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che il Chelsea non fa sconti su Marcos Alonso. Darmian, il piano B, al massimo in estate sarà nerazzurro.

NUOVO ESTERNO – Per quanto riguarda l’esterno sinistro Marcos Alonso è il profilo preferito di Conte, che lo ha già avuto al Chelsea. Solo che i Blues hanno sparato alto: partono da una richiesta di 35 milioni più altri 5 di bonus. L’Inter, sempre attraverso formula del prestito oneroso, non va oltre i 20 e, comunque, solo con diritto e non obbligo di riscatto. Darmian è il piano B, anche perché l’intesa già raggiunta a fine mercato estivo con il Parma prevedeva il suo approdo in nerazzurro solo la prossima estate.