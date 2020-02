Il Chelsea piomba su Icardi! Rottura col Paris Saint-Germain, Inter osserva

Secondo quanto riporta The Sun, anche i Blues di Frank Lampard sarebbero interessati a Mauro Icardi. Il Chelsea è pronto a sfidare Juventus e Real Madrid per l’argentino. Inter chiamata a prendere una decisione in estate. Permanenza al Paris Saint-Germain sempre più complicata

CONTESO – Il destino di Mauro Icardi è sempre più lontano da Parigi. Nell’ultimo periodo continuano ad accavallarsi le voci sul possibile addio dell’argentino al Paris Saint-Germain, fortemente orientato verso la rinuncia ad un ingente riscatto. A riportarlo, stavolta, è il tabloid inglese The Sun. Secondo il periodico britannico, sulle tracce di Icardi sarebbe piombato anche il Chelsea di Frank Lampard. Ormai noto l’interesse della Juventus, così come quello del Real Madrid che avrebbe preso informazioni anche su Lautaro Martinez. I Blues sono alla ricerca di un top player in avanti, dopo aver già prelevato Hakim Ziyech dall’Ajax. I rapporti tra Icardi e Tuchel si sarebbero incrinati irrimediabilmente dopo la sconfitta di Dortmund (QUI le motivazioni dettagliate). In più, l’argentino non sta vivendo un gran momento nella capitale francese, dopo un avvio ruspante condito da gol e prestazioni convincenti. Ecco perché le voci sul possibile cambio maglia estivo si sono intensificate. L’ultima parola, tuttavia, spetta ancora all’Inter, proprietaria del cartellino dell’ex Sampdoria.

Fonte: thesun.co.uk