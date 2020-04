Il Cagliari vuole Nainggolan, ma serve un accordo non semplice – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che il Cagliari vuole confermare Nainggolan anche la prossima stagione, ma serve un accordo con l’Inter.

RISCHIO DI SPRECARE TUTTO – Giulini ha fatto grandi investimenti per il suo Cagliari tra l’estate e gennaio. Ma il rischio di averlo fatto invano c’è. Non solo alla luce di quanto è accaduto in Italia negli ultimi mesi, ma anche per l’andamento di una squadra che, dopo una partenza da applausi, si è un po’ smarrita, rischiando di vanificare sforzi e investimenti fatti a inizio stagione. Perdere troppe posizioni (sempre che si riprenda a giocare) significherebbe dare un colpo pesante alle casse sociali per i mancati introiti in vista del prossimo torneo e per questo le scelte saranno attente e votate al risparmio.

QUESTIONE BELGA – Normale che il presidente Giulini e i suoi collaboratori siano già al lavoro, pur in questo clima di grande incertezza, per iniziare ad abbozzare il Cagliari del futuro che sembra non poter prescindere dal suo leader, Radja Nainggolan. Arrivato in prestito gratuito l’estate scorsa, per convincere l’Inter a lasciarlo nell’Isola è necessario superare lo scoglio del costo del cartellino, tra i 15 e i 20 milioni di euro, oltre ad un ingaggio che sfiora i 4 milioni di euro a stagione. Se ci sono da fare sacrifici, il sodalizio rossoblù ci proverà ma l’incognita è grande e accompagnerà tutte le trattative, così come paventato dallo stesso Giulini qualche giorno fa. «Le valutazioni si abbasseranno», una delle previsioni del presidente cagliaritano che potrebbe avere un leggero vantaggio in questo senso, per cercare di mettere le mani sul cartellino del Ninja.