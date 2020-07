Il Bologna cerca un centravanti, tra i nomi anche Esposito – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che il Bologna sta pensando a Esposito. I rossoblù cercano un nuovo attaccante per il prossimo anno.

FORMULA DA CAPIRE – Il Bologna per il prossimo anno vuole una punta centrale. Nuova di zecca. Tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è anche quello di Sebastiano Esposito. Il classe 2002 prodotto delle giovanili dell’Inter. Il ragazzo piace già a molte squadre avendo evidenziato enormi potenzialità anche al confronto con la Serie A. Marotta e Ausilio però non sembrano intenzionati ad andare oltre al prestito. Il Bologna dal canto suo non vuole valorizzare giocatori per altre società.