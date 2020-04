Il Barcellona punta sull’attacco: Lautaro Martinez in vantaggio su Neymar – MD

Il “Mundo Deportivo” spiega che il Barcellona vuole un rinforzo in attacco. Le opzioni sono due: Lautaro Martinez e Neymar, col primo in vantaggio.

TORO PRIMA SCELTA – Il Barcellona vuole fare le cose in grande la prossima estate. La priorità tecnica è arrivare a un nuovo centravanti di alto livello. Il titolare è Luis Suarez, ma lo stesso uruguaiano ha chiesto l’acquisto di una sua alternativa di rilievo. Il nome prescelto è quello di Lautaro Martinez, giovane attaccante dell’Inter. L’altro nome che il Barcellona considera strategico è quello di Neymar, sia a livello sportivo che di marketing. Il brasiliano desidera tornare in Catalogna e già un anno fa è stato vicino. L’operazione poi è saltata, ma c’è la promessa reciproca di risentirs neò 2020.

NOME IDEALE – Tra le due opzioni è in vantaggio quella che porta a Lautaro. Lo stipendio che gli offre il Barcellona (circa 7 milioni) infatti è sensibilmente migliore a quello che percepisce all’Inter. Questo fatto insieme alla possibilità di giocare insieme a Messi, che da mesi lo elogia aprtamente, in una squadra di livello assoluto come quella blaugrana ha convinto il Toro. Neymar al Psg prende 36 milioni e la scorsa estate si era accordato per scendere a 25. Quasi il quadruplo. Oltre a questo c’è il ruolo. Il Barcellona, come appunto ha detto per primo Suarez, ha bisogno di una punta centale. L’uruguaiano va per i 34 anni ed ha sempre problemi fisici. L’identikit è proprio quello di Martinez, che ha 10 anni di meno dell’attuale 9 blaugrana.