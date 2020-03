Il Barcellona ha già bloccato Lautaro Martinez! Inter accerchiata – Sport

Secondo quanto riporta il periodico catalano Sport, il Barcellona avrebbe già messo le mani su Lautaro Martinez, battendo la concorrenza dei grossi club di Premier League. L’Inter, secondo il quotidiano iberico, dovrebbe rispettare la volontà del giocatore.

AFFONDO – Il Barcellona si è fiondato su Lautaro Martinez dell’Inter. Il club blaugrana avrebbe convinto il calciatore stesso a dare la priorità alle chiamate dalla Spagna, anche alla luce di un’offerta economica che si preannuncia importante. Gli spagnoli avrebbero premuto sull’acceleratore per evitare che il Real Madrid potesse soffiargli l’argentino. Dalla Spagna sono praticamente sicuri: se Lautaro Martinez dovesse arrivare in Liga, sarà solo per il Barcellona. Il grande pericolo, adesso, proviene dalla Premier League: Manchester City e Chelsea sarebbero pronte ad irrompere sul ‘Toro’. Ma dalle parti del Camp Nou filtra ottimismo per quanto riguarda la trattativa con l’Inter.

SOGNI – L’assalto a Lautaro Martinez sarebbe stato pianificato direttamente col presidente, Josep Maria Bartomeu, una volta chiuso il mercato di gennaio. Due le stelle sul tavolo blaugrana: la prima è quella più lucente, Neymar del Paris Saint-Germain, l’altra è appunto Lautaro Martinez. A Barcellona c’è voglia di garantirsi un bomber durevole, che possa far gioire i tifosi per tanti anni. Ecco perché dopo quella riunione i dirigenti blaugrana avrebbero messo a punto l’assalto decisivo.

PISTA CALDA – La volontà del giocatore, in tal senso, può fare la differenza. Non è un mistero che il club blaugrana abbia avuto contatti ripetuti con l’entourage di Lautaro. Il Real Madrid lo ha tentato – dice Sport – ma il ‘Toro’ preferirebbe giocare al fianco di Lionel messi. La crisi legata al coronavirus ha momentaneamente paralizzato la situazione, ma il Barcellona crede di avere in pugno il gradimento del giocatore. Non c’è ancora accordo totale sulla parte economica, poiché il club iberico si era prefissato di parlarne a marzo. Ma la situazione non è evidentemente delle migliori per discutere di queste cose.

L’Inter, dal canto suo, dovrebbe rispettare la volontà del calciatore, ma non intende fare sconti sul prezzo. La clausola rescissoria, valida per le prime due settimane di luglio, potrebbe fissare un prezzo di riferimento lungo tutta l’estate: circa 111 milioni di euro. Cifra troppo elevata per il Barcellona, che spera di abbassare l’importo puntando su una contropartita molto gradita ai nerazzurri: Arturo Vidal. Al momento, i blaugrana avrebbero anteposto l’operazione Lautaro Martinez a quella per Neymar, pur sapendo che difficilmente si troveranno i soldi per entrambi i fuoriclasse.

Fonte: sport.es – Lluís Miguelsanz