Il Barcellona apre su Arthur, unico nome per convincere l’Inter – TS

“Tuttosport” riporta che il Barcellona ha deciso di aprire alla cessione di Arthur. Il brasiliano è l’unico nome che l’Inter chiede per Lautaro Martinez.

NOME IN CIMA – Il nome in cima alla lista fin dai primi contatti delle dirigenze di Inter e Barcellona è sempre stato uno. Quello di Arthur. Il classe 1996 brasiliano è da subito stato il giocatore individuato dai nerazzurri come contropartita tecnica ideale nell’operazione Lautaro Martinez. Poi sono finiti sul tavolo molti altri nomi, alcuni offerti per motivi eonomici, ma il nome sottolineato è sempre stato quello. L’Inter seguiva Arthur già dal 2017, quando iniziò a mettersi in luce nel Gremio. Fino a qualche settimana fa il Barcellona lo considerava incedibile. Qualcosa però ora è cambiato.

APERTURA ALLA CESSIONE – La voglia di arrivare a Lautaro infatti starebbe spigendo la dirigenza blaugrana a rivalutare la posizione. I catalani puntano ad altre cessioni di giocatori non centrali nel progetto, ma hanno capito che per arrivare al Toro servirà andare incontro alle richieste dell’Inter. Solamente la contropartita più gradita aiuterebbe davvero a sbloccare l’affare. Non è un caso che sui giornali locali i giocatori identificati come incedibili siano Messi, de Jong e Ter Stegen, con Arthur escluso. E che il Barcellona stia cercando nomi per la mediana, tra nuovi acquisti e promozioni di giovani canterani.