L’idea dell’Inter è quella di non cedere altri giocatori come Hakimi − Sky

La cessione di Achraf Hakimi dall’Inter al Psg sembra ormai essere cosa fatta. C’è anche un indizio social da parte del giocatore (vedi articolo). Come riporta Alessandro Sugoni di “Sky Sport”, l’idea dei nerazzurri è quella di non vendere più giocatori di primissimo piano

MERCATO − Così Sugoni sulle questioni relative ai giocatori in entrata e in uscita dell’Inter: «Bisogna capire se Joao Mario andrà al Benfica o allo Sporting CF. L’idea è quella di non voler cedere più giocatori di primo piano come Achraf Hakimi, bensì vendere quelli non centrati con il progetto di Simone Inzaghi. Sia Beppe Marotta che Piero Ausilio lo hanno fatto capire molto bene. Hector Bellerin e Davide Zappacosta sono due profili interessanti e molto efficaci anche per il poco dispendio economico».