Icardi, tra PSG e Juventus appare il Chelsea sullo sfondo: futuro rebus

Icardi continua a essere al centro di voci di mercato contrastanti. Tra la permanenza al PSG e un ritorno di fiamma della Juventus spunta il Chelsea come terza pretendente. A riportarlo è il “Daily Star”

REBUS – Mauro Icardi al PSG, alla Juventus o al Chelsea. Queste le tre possibilità per l’ex capitano dell’Inter secondo il “Daily Star”. Il tabloid britannico riferisce che i Blues potrebbero approfittare della situazione di incertezza legata al futuro dell’argentino. Gli scenari che vedrebbero Icardi tornare e restare in nerazzurro oppure essere riscattato dai parigini a 70 milioni di euro sembrano infatti difficilmente realizzabili. Per questa ragione, la pista che porta al club di Frank Lampard è da tenere in considerazione.

Fonte: Daily Star – Aaron Stokes