Icardi torna in Serie A? Il Milan ci pensa: affare difficile ma non impossibile – CdS

Condividi questo articolo

Il futuro di Mauro Icardi, causa anche dell’emergenza Coronavirus (Covid-19) in tutto il mondo, resta ancora incerto. L’Inter spera nel riscatto del Paris Saint-Germain, che ad oggi ammonta a 70 milioni. Lui vorrebbe tornare in Italia, magari ancora all’Inter o sperando in un rilancio della Juventus, ma secondo il “Corriere dello Sport” potrebbe diventare fattibile l’opzione Milan.

NON IMPOSSIBILE – Mauro Icardi al Milan per il “Corriere dello Sport” è un affare molto difficile ma non impossibile. Il calciatore, secondo il quotidiano romano, non ha intenzione di restare al Paris Saint-Germain, e nelle sue intenzioni ci sarebbe quella di tornare a giocare non troppo lontano da Milano. Per questo resta viva l’opzione Juventus, con una sola destinazione straniera: la Spagna per il Real Madrid. Il destino di Icardi, che con l’Inter ha un contratto in scadenza nel 2022, può diventare ingombrante per la dirigenza nerazzurra. Qui entra in gioco Elliot, che vorrebbe rilanciare il Milan mettendo subito a disposizione quello che sarebbe, secondo il Corriere dello Sport, un leader vero.

Fonte: Gazzetta dello Sport.