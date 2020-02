Icardi sullo sfondo di Juventus-Inter, Paratici lo punta – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che sullo sfondo di Juventus-Inter non si può ignorare Mauro Icardi. L’ex capitano nerazzurro è sempre nei radar bianconeri.

FEELING BIANCONERO – Quando davi un’occhiata alle formazioni del derby d’Italia ti chiedevi: gioca Mauro Icardi? Sì gioca, ma non basta: l’argentino va anche a segno e non s’accontenta di un guizzo sporadico. Se di fronte ha la Juve, Maurito s’infiamma e la preda deve essere sua. Per chi è cannoniere nel dna, del resto, non è stato così complicato farsi beffe dei bianconeri in più occasioni. Succedeva assai spesso. In cifre: otto reti realizzate in 11 partite, Coppa Italia compresa. Icardi non aveva neanche vent’anni quando la serie cominciò: 6 gennaio 2013, Juventus-Sampdoria 1-2 e doppietta del sudamericano allora in blucerchiato. Quindi ecco il primo gol della sua storia interista, ricca di altre 123 reti e di un feeling destinato a scemare fino al divorzio dell’estate passata. Era partito fortissimo, Maurito: cinque partite contro la Juve e sei reti, poi altre due in sette match. Alcune bellissime, altre da opportunista vero, comunque con una missione nel cuore: arrecare un dolore acuto al popolo bianconero. Domani sera c’è l’ennesimo incrocio Juve-Inter: era la sua partita, forse tornerà ad esserlo ma con strisce di altra tonalità sulle spalle.

PROBLEMI A PARIGI – A Parigi il bomber aveva cominciato bene, ma gradualmente il feeling con il tecnico Thomas Tuchel è calato. E nei salotti del mercato internazionale assicurano che Icardi possa pure tornare titolare a stretto giro di posta dopo le ultime due panchine ben poco digerite. Ma l’eventualità non cambierebbe di una virgola un destino già tracciato: trasferirsi ancora una volta, dopo il burrascoso addio di inizio settembre. Eppure il tabellino personale di Icardi in questa stagione recita: 29 presenze, 19 gol e 5 assist. Non male per chi ai piedi della Tour Eiffel cercava una nuova rinascita dopo aver concluso male la sua esperienza all’Inter. E a Milano chissà se tornerà, visto che nell’accordo estivo tra i nerazzurri e il Paris Saint-Germain al termine del prestito gratuito è contemplato un diritto di riscatto, del valore di 70 milioni, che i francesi possono esercitare. Un diritto sul quale Icardi può mettere il veto, ma in considerazione degli scenari è lecito ipotizzare che il giocatore non si opporrebbe all’ipotesi che il suo cartellino passi nelle mani dell’emiro. E’ questo, in fondo, il primo passo sulla strada che conduce alla Continassa.

JUVE ALLA FINESTRA – La Juventus, dal canto suo, aspetta sapendo che una trattativa con l’Inter sarebbe complicatissima da mettere in piedi. Anche perché i passi che occorreva fare sono già in archivio sulla base di alcuni punti fermi: tra Fabio Paratici e Leonardo, ds del Psg, i rapporti sono estremamente cordiali, così come tra i dirigenti bianconeri e l’entourage di Icardi. Nessuno ha dimenticato i mesi in cui il 27enne di Rosario era stato corteggiato dal club campione d’Italia prima che quest’ultimo accelerasse per lo sbarco di sua maestà Cristiano Ronaldo. Nessuno ha dimenticato il fatto che tra le parti i contatti abbiano avuto un seguito e che la firma dell’argentino per i campioni di Francia possa aver semplicemente posticipato una destinazione finale che, ora come ora, alla signora Wanda Icardi non dispiacerebbe. Il primo passo, naturalmente, consisterebbe nella cessione di una pedina nell’attacco juventino e in questo senso gli indizi che conducono a Gonzalo Higuain si moltiplicano. In questo momento, tuttavia, si tratta solamente di uno scenario: plausibile, ma anche passibile di cambiamento. Qualora invece Leonardo riuscisse a trattenerlo, Maurito avrebbe il contratto già pronto a Parigi: in automatico scatterebbe un accordo in scadenza nel 2024 (con l’Inter il contratto scade nel 2022) con ingaggio a salire dagli attuali 7 milioni più bonus a oltre 10. A questa possibilità credono in pochi, per il momento.