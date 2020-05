Icardi sbloccato: tra Inter e PSG decisivo l’intervento di Leonardo – SM

Icardi è ormai vicinissimo a diventare definitivamente un giocatore del PSG. A sbloccare lo stallo che si era creato tra Inter e PSG è stato decisivo l’intervento di Leonardo dal Brasile

Ormai sembra manchi solo l’ufficialità, ma Mauro Icardi presto diventerà ufficialmente un giocatore del PSG. La trattativa tra l’Inter e il club francese si era arenata nei giorni scorsi dopo la prima offerta dei parigini fissata in 50 milioni cash più 10 di bonus difficilmente raggiungibili, offerta che l’Inter, disposta comunque a fare uno sconto sui 70 milioni stabiliti la scorsa estate, non era disposta ad accettare. Secondo “Sport Mediaset” è stato decisivo l’intervento di Leonardo, attualmente in Brasile per problemi di salute della madre, che ha contattato l’Inter dando la sua disponibilità a concedere all’Inter una quota di bonus agevoli per la cessione dell’attaccante argentino.