Icardi, ritorno del Real Madrid? Occasione di mercato, l’Inter attende – MD

Condividi questo articolo

Il futuro di Mauro Icardi continua a rimanere un’incognita. Dalla Spagna non escludono l’ipotesi Real Madrid: il Mundo Deportivo evidenzia come l’ex attaccante dell’Inter potrebbe essere un’opportunità di mercato per i Blancos

LE IPOTESI – Quale futuro per Mauro Icardi? Il rebus è lontano dall’essere risolto. Se le ipotesi più accreditate in questo momento restano una permenenza al Psg (vedi qui) o un passaggio alla Juventus (passando magari per la Francia?), dalla Spagna continuano a tener viva una pista che non sembra mai del tutto tramontata: il Real Madrid. Tante ipotesi, una sola certezza: il futuro dell’argentino è lontano dall’Inter.

OCCASIONE – L’ipotesi Real Madrid resta dunque viva. I Blancos hanno da tempo messo gli occhi su Mauro Icardi, già dai primi anni in nerazzurro dell’attaccante argentino. L’estate scorsa sembrava essere la volta buona, ma Florentino Perez non affondò e l’ex capitano dell’Inter andò al Psg con la formula del presito e diritto di riscatto per 70 milioni. Cifra che potrebbe essere un’occasione per gli spagnoli: difficilmente un attaccante del valore di Maurito è acquistabile con un esborso simile o inferiore. Si riapre una pista di mercato? Il futuro di Icardi resta nebuloso e incerto. Steven Zhang attende gli sviluppi.

Fonte: Mundo Deportivo.