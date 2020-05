Icardi, riscatto dall’Inter in bilico? Il PSG punta uno dei migliori 9 d’Europa

Icardi dall’Inter al PSG a titolo definitivo non è ancora certo. I parigini possono riscattare l’attaccante argentino per settanta milioni di euro, ma restano dubbi sulla definizione del trasferimento (vedi articolo). In aggiunta, il quotidiano spagnolo Marca fa un nome di un altro centravanti che potrebbe rimpiazzare proprio Maurito.

IL SOSTITUTO? – Dalla Spagna, per una volta, non arrivano notizie che spingono Lautaro Martinez al Barcellona. La prima pagina di Marca, in edicola fra poche ore, tratta comunque l’Inter seppur indirettamente: “Anche il PSG vuole Erling Haaland. Altra lotta in vista: Real Madrid e Paris Saint-Germain tornano ad avere un obiettivo comune. I francesi hanno messo nel mirino il norvegese dopo aver visto che Kylian Mbappé non rinnova e non è chiaro il futuro di Edinson Cavani e Mauro Icardi“.