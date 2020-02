Icardi, rapporto col Psg ai minimi storici, ci sono altre opzioni a giugno – TS

“Tuttosport” scrive che i rapporti di Icardi col Psg sono tesi più che mai. Il suo riscatto a fine stagione è in bilico, ma ci sono altre opzioni.

RAPPORTI TESI – Continua il momento complicato di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. Dopo le polemiche legate alla festa di compleanno, Tuchel domenica ha concesso all’ex interista solo un quarto d’ora più recupero in campionato contro il Bordeaux, con l’argentino che ha anche trovato un gol, però annullato dal Var (il Psg ha comunque vinto 4-3). Il feeling con il tecnico tedesco sembra ai minimi storici e in settimana sono anche uscite delle ricostruzioni secondo le quali Icardi avrebbe reagito malissimo, rovesciando delle sedie sul pavimento, nel momento in cui era stato messo a conoscenza del fatto che avrebbe visto dalla panchina la gara di Champions contro il Borussia Dortmund giocata martedì scorso.

SEPARAZIONE A FINE ANNO – Tanti indizi che farebbero sorgere sempre più dubbi sul riscatto di Icardi da parte dei francesi. Intanto perché il Psg da qualche tempo sta valutando se spendere ben 70 milioni per il giocatore, ma anche perché a questo punto potrebbe essere anche Mauro a non voler proseguire l’avventura sotto alla Tour Eiffel. L’attaccante peraltro nel contratto ha una clausola che gli permetterà di dire la sua quando sarà il momento di decidere: potrebbe sempre ringraziare i francesi per l’opportunità e salutare. Non per tornare all’Inter, però, dove ormai il suo tempo è concluso e non è più considerato un profilo che potrebbe far parte del progetto.

ALTRE OPZIONI – L’ultima suggestione è una pista che porta in Premier League. Con tempismo perfetto dall’Inghilterra sono infatti arrivate voci di un Chelsea che secondo il Sun si sarebbe fatto vivo per osservare attentamente il giocatore, già in passato accostato ai Blues. Una pista da tenere in considerazione oltre a quella italiana che porta alla Juventus, corteggiatrice di lunga data di Mauro e all’ipotesi mai tramontata di un futuro galattico al Real Madrid.