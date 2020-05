Icardi puÃ² aiutare l’Inter ad arrivare ad Aubameyang – TS

Icardi può aiutare l’Inter ad arrivare ad Aubameyang – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter potrebbe proporre all’Arsenal Icardi per assicurarsi Aubameyang in uno scambio.

CESSIONE CERTA – Icardi è una pedina importante del mercato dell’Inter. I 70 milioni del suo riscatto permetterebbero ai nerazzurri di organizzare al meglio il mercato. Il Psg sembra orientato a esercitare il suo diritto, ma in caso non accadesse Maurito sarebbe comunque solo di passaggio a Milano. La sua esperienza in nerazzurro è da considerarsi conclusa. Una soluzione alternativa potrebbe portare all’Arsenal.

SCAMBIO POSSIBILE – Uno dei nomi a cui l’Inter pensa per rinforzare il suo attacco infatti è quello di Aubameyang. L’ex Borussia Dortmund lascerà l’Arsenal. Il club lo valuta tra i 50 e i 60 milioni. Qualcosa in meno della valutazione di Icardi, che potrebbe diventare una pedina di scambio pregiata.