Icardi-PSG ufficiale, clausola anti Juventus e mercato Inter: 2 nomi – GdS

Mauro Icardi al PSG è ora ufficiale (con clausola anti Juventus?): adesso Inter su Edinson Cavani e Sandro Tonali

OBIETTIVI – Secondo “Gazzetta.it”, conclusa la cessione di Mauro Icardi al PSG, parte il calciomercato dell’Inter. Entra nelle casse del club nerazzurro una cifra importante, anche se al ribasso. Dai 70 milioni di euro concordati nove mesi fa si è scesi a 50 più bonus, causa crisi del calcio dovuta all’emergenza Coronavirus. Un accordo che include – stando alla Rosea – anche una clausola anti Juventus (prima alternativa ai parigini, come dimostrano i contatti di questi mesi a parte di Wanda Nara) che obbliga la società francese a versare ai meneghini altri 15 milioni in caso di cessione a una squadra di Serie A. Ad ogni modo ora si imposta il mercato estivo, in primis Sandro Tonali per poi passare a Edinson Cavani che invece potrebbe fare un percorso inverso rispetto a quello di Maurito che – secondo L’Equipe – guadagnerà 7,5 milioni.

Fonte: Alessandro Grandesso – Gazzetta.it