Icardi: “PSG, sarei contento di restare! A maggio parleremo. Cavani…”

Icardi ha parlato al termine della partita di Coupe de la Ligue vinta 6-1 dal PSG contro il Saint-Etienne, nella quale ha fatto tripletta (QUI) L’attaccante in prestito con diritto di riscatto dall’Inter ha parlato della possibilità di restare a Parigi

PRESENTE E FUTURO – Così ha parlato Mauro Icardi: «Giocare al posto di Edinson Cavani dopo tanti anni in cui ha fatto il meglio nella storia del PSG è una responsabilità. Lo sapevo, sapevo di venire a dare il meglio di me e provare ad aiutare la squadra nella miglior maniera come ha fatto lui. Quando tocca a me giocare do il meglio, quando tocca a lui lo stesso. Quello che importa è il bene del gruppo. Mi sento molto bene qui a Parigi, ancora non abbiamo parlato del futuro. Mancano quattro o cinque mesi alla fine del campionato, a maggio sicuramente parleremo e se avessi la possibilità di restare sarei contento».