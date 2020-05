Icardi, Psg lo vuole sottocosto! Per l’Inter cifra ridicola, scelta su Juventus

Il Psg vorrebbe trattenere Mauro Icardi (nel mirino della Juventus) a titolo definitivo, ma non alle cifre pattuite con l’Inter per il diritto di riscatto

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da L’Equipe, il Psg non avrebbe intenzione di versare 70 milioni di euro nelle casse dell’Inter. L’offerta che i parigini vorrebbero mettere sul tavolo del club nerazzurro sarebbe tra i 30 e i 50 milioni di euro per il cartellino di Mauro Icardi. L’idea poi sarebbe quella di tenere in squadra l’attaccante senza cederlo ad altre squadre, come la Juventus. Durante la (difficile) trattativa con la società meneghina, Leonardo farebbe leva sulla crisi economica dovuta all’emergenza Coronavirus. Da vedere come reagiranno i dirigenti nerazzurri, visto il cospicuo sconto chiesto dai francesi per l’argentino.