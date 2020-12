Icardi-PSG, già finita? Può essere scaricato per arrivare a un colpo da 100

Mauro Icardi PSG

Icardi potrebbe essere arrivato alla fine della sua esperienza al PSG. Secondo Buzzsport in Francia è possibile che l’ex Inter sia scaricato dai parigini dopo appena un anno e qualche mese, per riuscire ad arrivare a un pezzo da novanta.

VIA SUBITO? – Il PSG ha riscattato Mauro Icardi dall’Inter, ma da quando l’ha preso a titolo definitivo non l’ha praticamente usato. Appena 353′ in stagione, tutti in Ligue 1, e un infortunio dal quale per ora non risulta essere ancora guarito. Nelle gerarchie di Thomas Tuchel è finito dietro a Moise Kean, arrivato dall’Everton, e ha segnato solo due gol: tutti al Rennes del suo ex compagno in nerazzurro Dalbert Henrique (27 settembre). Questo rischia di mettere già fine all’esperienza parigina dell’ex capitano dell’Inter. Secondo Buzzsport Leonardo pensa di scaricare sia Icardi sia Angel Di Maria. Il PSG li venderebbe entrambi per riuscire ad arrivare a Lionel Messi, in scadenza di contratto col Barcellona. Per entrambi lo stipendio, particolarmente alto, rischia di essere un ostacolo e quindi per puntare la Pulga serve smaltire il monte ingaggi. Con Icardi che, in aggiunta, non è fra i preferiti dell’attuale numero 10 blaugrana e il PSG potrebbe cederlo con molta più facilità.

Fonte: Buzzsport.fr