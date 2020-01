Icardi-PSG e Gabigol, l’Inter lavora: caccia al tesoretto. Tutto su Eriksen

Condividi questo articolo

Icardi e Gabigol in uscita dall’Inter: il futuro degli attaccanti si riflette direttamente sulle prospettive di mercato dei nerazzurri. La società si aspetta l’addio definitivo dell’argentino, che sta facendo benissimo al PSG: occhio al tesoretto e a Eriksen. Di seguito le ultime novità da “Sportitalia”

DUE IN USCITA: COLPO GROSSO IN ENTRATA? – Il futuro dell’Inter sul mercato passa anche dalle cessioni: Mauro Icardi e Gabriel Barbosa su tutti. L’attaccante argentino si trova benissimo al PSG e i nerazzurri contano sul riscatto per incassare una cifra consistente (circa 70 milioni). Le prossime settimane dovrebbero essere anche quelle dell’addio di Gabigol. Da loro arriverebbe un ampio tesoretto da reinvestire su Christian Eriksen. Il danese guadagna molto, ma è un colpo che l’Inter vuole regalarsi a giugno. Anche grazie alle cessioni pesanti.