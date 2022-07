Icardi, possibile ritorno in Italia: una squadra di Serie A prepara offerta – TS

Mauro Icardi potrebbe tornare in Serie A. Secondo Tuttosport, infatti, l’argentino è uno degli obiettivi del neo-promosso Monza

RITORNO? – Mauro Icardi potrebbe tornare in Italia. L’argentino, che al momento si trova a Milano (vedi articolo), è finito nel mirino del neo-promosso Monza. L’ambizioso club brianzolo ha individuato nell’argentino, da tempo ai margini del progetto del PSG, come rinforzo giusto per l’attacco. L’operazione, però, appare difficile visti i costi proibitivi e l’ingaggio percepito dal calciatore. Bisognerà capire se Berlusconi e Galliani proveranno l’affondo nei prossimi giorni con Icardi che potrebbe tornare a calcare i campi di Serie A: questa volta, però, da avversario dell‘Inter.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin