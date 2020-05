Icardi-Perisic, PSG e Bayern Monaco chiedono sconto Inter: il punto – SM

L’Inter deve sciogliere i nodi legati al futuro di Ivan Perisic e Mauro Icardi. Bayern Monaco e Psg non sono pronti a riscattare i giocatori in tempi brevi e chiedono uno sconto: il punto da “Sportmediaset”

INCOGNITE – Il Bayern Monaco entro 48 ore dovrebbe comunicare la decisione sul riscatto di Ivan Perisic. Ma lascerà cadere questa possibilità. Questo non significa che non si possa concludere la trattativa, ma tedeschi chiedono sconto rispetto ai 15 milioni pattuiti. Il giocatore è a bilancio all’Inter per 6,5 milioni di euro: i nerazzurri otterrano comunque una plusvalenza. Anche il PSG vuole lo sconto per Mauro Icardi e si sta studiando la possibilità di inserire Paredes nella trattativa. Il club nerazzurro per ora non ci sente ed è difficile concludere entro il 31 maggio, nonostante la volontà di Leonardo. L’Inter non arretra: l’obiettivo è guadagnare il più possibile per finanziare il mercato.

Fonte: Sportmediaset.