Icardi, non solo Juventus: resta viva l’ipotesi Milan per il dopo Ibrahimovic – TS

Icardi, ipotesi Juventus e Milan sempre viva. Secondo l’edizione odierna di TuttoSport, l’ex Inter potrebbe essere un nome caldo dalla prossima stagione.

DUELLI – Icardi tra Juventus e Milan? In un mercato condizionato dalla crisi economica, con le big in Italia costrette a tentare il colpo a zero, dalla prossima stagione potrebbero arrivare i rinforzi veri e propri. Nel caso di Juventus e Milan, appunto, resta sempre viva l’opzione Mauro Icardi. Con un contratto in scadenza nel 2024, l’ex Inter nell’ultima sessione di mercato ha deciso di non muoversi da Parigi, convinto di potersi giocare le sue chance con Messi, Neymar e Mbappé. La Juventus dal canto suo ha sempre mantenuto i canali aperti con l’entourage, e secondo il quotidiano torinese non è da scartare l’ipotesi Milan, vista la carta d’identità di Zlatan Ibrahimovic.

Fonte: TuttoSport – Sandro Bocchio