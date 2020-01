Icardi, niente clausola: tutto dipende dal Psg! Inter osserva – L’Equipe

Stando a quando riportato dall’Equipe, nel contratto di Mauro Icardi al Psg non c’è nessuna clausola per cui l’argentino può rifiutare di restare nel club parigini. Tutto, dunque, dipende dai francesi: l’Inter osserva

NESSUNA CLAUSOLA – Mauro Icardi non ha nessuna clausola per rifiutare il rinnovo al Psg. Dalla Francia sono sicuri e parlano addirittura di una voce messa in giro appositamente in Italia per sperare in un ritorno dell’argentino in Serie A. E, ovviamente, l’unica indiziata sarebbe la Juventus. La stampa francese è però sicura che non possa accadere niente di tutto questo: l’ex capitano dell’Inter non ha nessuna clausola per tirarsi indietro a un eventuale (e molto probabile) riscatto da parte del Paris Saint-Germain.

LEONARDO AL LAVORO – Anche perché, viste le cifre che circolano in questi tempi, 70 milioni di euro per un giocatore come Icardi sono assolutamente alla portata. Tanto che Leonardo starebbe già lavorando per portare a termine l’operazione, sfruttando anche i rapporti in collisione tra il giocatore e l’Inter. I nerazzurri confidano in un prolungamento dell’accordo tra Mauriro e il club parigino: tutto, ripetiamo, dipende dal Psg, secondo L’Equipe. E l’impressione è che Mauro Icardi continuerà a giocare in Ligue 1, anche nella prossima stagione.

Fonte: L’Equipe.