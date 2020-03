Icardi, Napoli prepara tesoretto per rifarsi avanti: la strategia – CorSera

Il Napoli sarebbe pronto a fare un nuovo tentativo per acquistare Mauro Icardi dopo i tentativi andati a vuoto negli ultimi anni

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, il Psg non sarebbe convinto di riscattare Mauro Icardi. E anche se i francesi dovessero dare i 70 milioni di euro previsti per il riscatto all’Inter, sarebbe solo per venderlo subito dopo ad un altro club già pronto. La Juventus sembrerebbe essere in pole, ma attenzione al Napoli che avrebbe ricominciato a lavorare sotto traccia e sono riprese le telefonate con Wanda Nara e i suoi legali: la controffensiva è partita e passerà soprattutto dal tesoretto che la società azzurra riuscirà a fare vendendo alcuni suoi grandi giocatori.