Icardi, l’entourage: “Speranza è che PSG lo riscatti! Inter e Wanda Nara…”

Icardi non sa ancora se rimarrà al Paris Saint-Germain o se farà ritorno all’Inter per poi magari cambiare squadra. Letterio Pino, membro del suo entourage, ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” afferma che la volontà dell’argentino è quella di rimanere a Parigi pur apprezzando la corte del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni

SPERANZA – Mauro Icardi rimarrà al Paris Saint-Germain? La speranza, secondo il suo entourage, è proprio quella: «Leonardo, nel momento che ha fatto l’operazione, sapeva cosa Icardi avrebbe dato durante l’anno. Un paio di partite di Champions League non le ha giocate – afferma Letterio Pino -, ma perché al PSG ci sono 18 giocatori fortissimi. Sicuramente l’idea di Leonardo sarebbe quella di riscattarlo e spero che lo farà. Mauro si fa voler bene da tutti. Credetemi, chi lo conosce non parla altro che bene, sia come professionista che come persona».

CORTE PARTENOPEA – In Italia, secondo Pino, la preferenza di Icardi va sicuramente al Napoli: «Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, ma soprattutto il presidente in prima persona, hanno sempre fatto di tutto per cercare di portare Icardi al Napoli. La scorsa estate il Napoli era il luogo giusto al momento sbagliato perché Mauro voleva rimanere all’Inter e non voleva che i tifosi nerazzurri vivessero come un tradimento il fatto di cambiare squadra in Italia. Ma sicuramente il presidente De Laurentiis ci prova da tantissimi anni, non gli si può proprio dire niente da questo punto di vista».

FUTURO – La volontà di Icardi, al momento, è una ma Wanda Nara è pronta a intervenire: «In questo momento, per rispetto al PSG, Icardi pensa alla volontà di restare a Parigi. Nel caso in cui il PSG non dovesse riscattarlo, con l’Inter Wanda Nara saprà prendere la decisione giusta. Napoli come piazza è una delle eccellenze del calcio italiano. Icardi non ha mai nascosto la sua simpatia per Napoli, che conosce da quando era piccolo per la presenza del miglior giocatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona».

INSURREZIONE – Icardi alla Juventus, secondo Pino, non è invece una pista percorribile: «Adesso parlo un po’ da tifoso, ma la cosa che il capitano dell’Inter passi alla Juventus mi sembra un po’ forzata. Con Fredy Guarin, anni fa, ci fu un’insurrezione di piazza. Per questo non la vedo una pista molto fattibile. Poi, ovviamente, ci penserà Wanda. Gli ultimi contatti con il Napoli risalgono alla scorsa estate. Da parte di tutti c’è stato poi uno stop. Ora i presidenti pensano al campionato, non al mercato».

Fonte: kisskissnapoli.it