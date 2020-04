Icardi, Juventus sempre più decisa: le pedine per ingolosire il PSG – CdS

La Juventus è sempre più decisa a riprovare l’acquisto di Mauro Icardi. Dopo il tentativo della scorsa estate, stavolta i bianconeri intendono fare sul serio, e sono disposti a imbastire uno scambio composto da giocatori importanti. Ecco le trame ricostruite dal “Corriere dello Sport”.

MILANO-PARIGI-TORINO – Mauro Icardi è sempre più protagonista di un asse di mercato che si sta sviluppando tra Parigi e Torino, con Milano come derivazione. La Juventus ha intenzione di muoversi seriamente per completare il tridente con Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Il numero 18 del PSG è ritenuto il complemento ideale, anche solo per sostituire Gonzalo Higuain: il periodo bianconero del Pipita sembra vicino ai titoli di coda. Tuttavia, Icardi è ancora di proprietà dell’Inter, pertanto il PSG – prima di sedersi al tavolo con la Juventus – dovrà esercitare il riscatto, sborsando i 70 milioni di euro pattuiti. Cifra che potrebbe salire a 85 milioni complessivi, grazie ad una clausola che si attiva in caso di cessione ad un club italiano. Un tesoretto non indifferente per le casse nerazzurre, ma un prezzo che la Juventus non ha intenzione di saldare. Il prossimo calciomercato vedrà crescere la quota di scambi tra i club, così da sopperire alle conseguenze economiche dello stallo. E le pedine che Fabio Paratici è disposto a mettere sul piatto sono molte, tutte pregiate. In primis Miralem Pjanic, ma non sono da sottovalutare anche Douglas Costa e Alex Sandro.