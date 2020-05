Icardi, la Juventus vuole “fregare” Inter e PSG: ingaggio top e preferenza

Su Icardi il nome della Juventus non tramonta mai, e pure dalla Francia si accosta l’attaccante dell’Inter (in prestito al PSG) ai parigini. L’Équipe du Soir riporta un’offerta di ingaggio clamorosa dei bianconeri, che troverebbe il gradimento dell’argentino.

IL SOLITO INSERIMENTO – Per Mauro Icardi la Juventus vuole fare sul serio, bloccando le manovre di Inter e PSG. Secondo L’Équipe i due club stanno trattando per il trasferimento a titolo definitivo dell’argentino, riducendo leggermente la cifra. Dai settanta milioni di euro del diritto di riscatto si scenderebbe a quota sessanta milioni, cifra che i nerazzurri prenderebbero in considerazione. Trattativa in corso, però l’irruzione bianconera ora può rimettere in discussione tutto. Icardi infatti avrebbe dato la preferenza alla Juventus, con il club torinese che offre dodici milioni di euro netti a stagione di ingaggio. L’ex portiere Jérome Alonzo, ospite del programma, si è augurato una definizione positiva della trattativa per il PSG, ma ancora non c’è l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo. Sarà, ancora una volta, la volontà del giocatore a fare la differenza e bisognerà capire i prossimi sviluppi. Ma, nel frattempo, la Juventus punta a farsi strada fra Inter e PSG e riuscire così nell’intento di riportare Icardi in Italia non senza grosse discussioni.