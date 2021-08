Icardi, la Juventus continua il pressing: guadagno in arrivo pure per l’Inter?

Icardi resta sempre uno dei nomi per la Juventus, soprattutto perché Mbappé non sta più andando al Real Madrid. Secondo Paolo Paganini, nel corso di “Calcio Totale” su Rai Sport +, i bianconeri ci provano: l’Inter, nel caso, avrebbe un guadagno economico.



ULTIME ORE – Fino alle 20 di domani Mauro Icardi dovrà rimanere fra i nomi da monitorare per il mercato. In chiave Juventus. Come fa sapere il giornalista Paolo Paganini, nel corso della trasmissione “Calcio Totale”, i bianconeri sono in forte pressing per l’argentino, che per il momento non ha aperto. Ci proveranno anche nelle prossime ore, non è escluso un cambio di rotta pur essendo a oggi difficile. Da ricordare che, in caso di ritorno in Italia di Icardi, l’Inter otterrebbe quindici milioni di euro come da clausola col PSG.