Icardi, l’Inter ora “tifa” PSG: c’Ã¨ un altro bonus nell’accordo – SM

Icardi, l’Inter ora “tifa” PSG: c’è un altro bonus nell’accordo – SM

Condividi questo articolo

Su Icardi al PSG a titolo definitivo ormai non ci sono più dubbi: raggiunto in serata l’accordo con l’Inter (vedi articolo). Sport Mediaset aggiunge un dettaglio particolare che porterà i nerazzurri a “tifare” per il club della capitale francese. Si è parlato anche della clausola “anti-Juventus (vedi articolo).



LA CLAUSOLA – L’Inter andrà a incassare subito cinquanta milioni di euro per mandare Mauro Icardi al PSG, più otto milioni di bonus. Si tratta di paletti facilmente raggiungibili, che dovrebbero rendere la cifra del trasferimento completa in breve tempo. Sport Mediaset, però, segnala come ci sia una terza parte nell’accordo: un maxi-indennizzo (non indicato quanto) in caso di vittoria della Champions League da parte del PSG. Bisognerà tifare la squadra di Thomas Tuchel, che appena prima della sospensione per il Coronavirus è approdata ai quarti di finale eliminando il Borussia Dortmund. La sospensione definitiva della Ligue 1, molto contestata (in serata il presidente del Lione, l’altro club in Champions League dalla Francia, ha nuovamente chiesto di ripensarci), fa sì però che i club transalpini non potranno giocare altre partite ufficiali fino ad agosto. Icardi è a bilancio per un milione e ottocentomila euro: il passaggio dall’Inter al PSG è, di fatto, tutta plusvalenza.

Fonte: Sport Mediaset