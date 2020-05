Icardi, indecisione PSG. L’Inter fa i conti: cifre altissime dalle cessioni – Rai

Su Icardi l’Inter non è ancora certa di incassare gli ottanta milioni di euro del diritto di riscatto da parte del PSG. Questo secondo Ciro Venerato, che in un servizio per “La Domenica Sportiva” su Rai 2 fa i conti in tasca ai nerazzurri, anche in relazione a Lautaro Martinez.

OPZIONI DI INCASSO – Ciro Venerato ipotizza il mercato dopo il Coronavirus: «L’Inter fa i suoi conti. Mauro Icardi e Lautaro Martinez potrebbero fruttare centottanta milioni di euro: se il PSG non ha ancora deciso se riscattare il primo il Barcellona sembra pronto all’investimento sul secondo».