Icardi, il riscatto del Paris Saint-Germain ‘pilotato’ dalla Juventus? – GdS

Condividi questo articolo

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta ad offrire un paio di contropartite di peso al Paris Saint-Germain, costringendo i francesi a riscattare Icardi. In tal modo, Paratici aggirerebbe il rischio di una trattativa sanguinosa con l’Inter

SLIDING DOORS – Da un lato i tormenti, molto argentini, di Gonzalo Higuain, dall’altro i desideri della Juventus, davanti ad un altro centravanti latino. Mauro Icardi torna nelle mire della Signora ogni volta che il mercato apre bottega e una pandemia mondiale non poteva certo cambiare questa abitudine. I due attaccanti incroceranno i destini nei prossimi mesi, così come avevano fatto spesso. Semmai, rispetto al passato, è diverso il mondo, quindi il calcio: il mercato sarà costretto a cambiare regole di ingaggio e, più che di offerte in denaro, si ragionerà di contropartite. Di giocatori da scambiare per reciproche esigenze.

PEDINE – La Juventus ha diverse pedine da muovere per arrivare a Icardi, in caso di riscatto da parte del Paris Saint-Germain: due, Miralem Pjanic e Alex Sandro, stuzzicano da tempo lo sceicco. Anzi, potrebbero comporre un interessante puzzle che farebbe felici tutti o quasi. Ovviamente, la Juventus deve fare spazio davanti. L’addio di Higuain era molto probabile già prima della quarantena e adesso le sue ansie pubbliche hanno soltanto peggiorato la situazione. I bianconeri lo accompagnerebbero volentieri verso destinazioni esotiche (Los Angeles Galaxy? River Plate?), liberandosi del suo corposo contratto e concentrando tutta la potenza di fuoco su Icardi.

RISCATTO PILOTATO? – Già, perché tra Icardi e il Paris Saint-Germain l’idillio sembra essersi rotto da tempo. Edinson Cavani sarebbe prossimo al rinnovo per un’altra stagione e questo non fa che acuire le voci sull’impossibilità di un riscatto dell’ex Sampdoria. Tuttavia, in caso di ritorno di Mauro a Milano, sarebbe difficile per la Juventus imbastire una trattativa con l’Inter. La guerra dei mondi tra i due club sul mercato resiste anche al virus. Ma Leonardo, che ha portato l’argentino in Francia, potrebbe scegliere di riscattarlo comunque, per poi pescare tra i pezzi pregiati dell’argenteria bianconera.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Filippo Conticello