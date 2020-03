Icardi ha una clausola speciale: per la Juventus costerebbe di più – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” svela una clausola particolare del contratto di Icardi, che garantirebbe un extra nel caso in cui la Juventus andasse a trattare col Psg.

TRIANGOLO – Icardi ha capito da un pezzo che sarà dura restare al Paris Saint-Germain oltre la scadenza temporale del 30 giugno quando terminerà il prestito gratuito dall’Inter e il club francese dovrà decidere se riscattare il cartellino del giocatore dai nerazzurri. Un riscatto dietro il quale si cela l’interesse concreto di una big quale la Juventus, che sa benissimo quanto sarebbe estremamente complicato trovare un accordo con Beppe Marotta qualora il ds Leonardo decida di rispedire Icardi a Milano. Perciò alla Continassa tifano Psg, perciò in casa Suning tifano Psg: incasserebbero, gli interisti, 70 milioni sull’unghia. O meglio, non è esattamente così. Il motivo? Una clausola inscritta nel contratto che l’estate scorsa ha sancito il trasferimento di Maurito a Parigi.

CLAUSOLA PARTICOLARE – La cifra è inesatta, perché secondo quanto trapela da fonti francesi vige un’intesa tra Inter e Paris: se i transalpini riscattassero l’argentino e poi lo girassero a un’altra squadra italiana, la somma che spetterebbe ai nerazzurri salirebbe fino a 85 milioni. Già, 15 milioni in più dritti dritti nelle casse interiste, tanto più che l’attaccante ha dalla sua la possibilità di esercitare un diritto di veto nel caso in cui volesse spingere per lasciare comunque il Psg. E’ questa la situazione ideale in cui Fabio Paratici s’inserirebbe volentieri, considerati gli ottimi rapporti che lo legano a Leonardo e all’entourage del cannoniere di Rosario.

BIVIO BIANCONERO – Il dg della Juve, insomma, si troverà davanti a un bivio: abbandonare la pista Icardi, o piuttosto fare di tutto per ingaggiare colui che sarebbe il sostituto di Gonzalo Higuain, ma garantendo agli storici rivali – e all’ex collega Marotta – l’opportunità di godere di un’entrata extra?