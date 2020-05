Icardi e Milik nel mirino della Juventus ma il PSG vuole il riscatto – TS

Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, la Juventus segue sempre i nomi di Mauro Icardi e Aradiusz Milik (accostato anche al mercato dell’Inter) per sostituire Gonzalo Higuain. Il PSG però punta al riscatto del centravanti.

TRA PSG E JUVENTUS – L’Inter attende sviluppi sul fronte Mauro Icardi, attualmente in prestito al Paris Saint-Germain con opzione per il riscatto fissato a 70 milioni. Il club parigino dal canto suo vorrebbe sostituire Edinson Cavani in scadenza di contratto. Anche la Juventus, come già noto da almeno una stagione, segue Mauro Icardi e per lo stesso motivo: sostituire Gonzalo Higuain, anche se la clausola per l’Italia è di ben 85 milioni. Se il PSG dovesse riscattare l’argentino, i bianconeri si fionderebbero su Arkadiusz Milik del Napoli, accostato poco tempo fa al mercato dell’Inter, che tarda ancora a rinnovare il suo contratto con il Napoli (in scadenza nel 2021).

Fonte: Tuttosport.