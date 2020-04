Icardi e Lautaro Martinez, il mercato dell’Inter passa anche da loro – SM

Condividi questo articolo

L’Inter sta già lavorando per il prossimo mercato e buona parte delle operazioni passa da una grossa cessione: si attendono novità per Mauro Icardi, ma buona parte dei soldi potrebbe arrivare anche dalla cessione di Lautaro Martinez

Secondo “Sport Mediaset” buona parte dei piani di mercato dell’Inter per la prossima stagione passa dalla risoluzione delle situazioni di Mauro Icardi e Lautaro Martinez. Per quanto riguarda l’ex capitano il PSG entro fine maggio dovrà decidere se riscattarlo versando quindi all’Inter i 70 milioni pattuiti la scorsa estate dando così all’Inter una notevole iniezione di denaro che potrà essere reinvestito soprattutto per l’assalto a Chiesa e Tonali, oggetti del desiderio del mercato nerazzurro. Non si sottovaluta nemmeno la situazione Lautaro Martinez, che l’Inter non vorrebbe cedere a meno che il Barcellona non paghi i 111 milioni di clausola o si arrivi a un accordo, al momento lontano, che soddisfi i nerazzurri.