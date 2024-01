Icardi clamorosa suggestione di ritorno? Doppia reazione Inter – SI

Si sta parlando, pur senza reali notizie, di una suggestione ritorno di Icardi all’Inter a quasi cinque anni dall’addio. Da Sportitalia si analizza la questione anche lato società.

PARTE SECONDA? – Trattative vere e proprie non ce ne sono, ma c’è chi ha ipotizzato che Mauro Icardi possa far ritorno all’Inter. Una suggestione che avrebbe del clamoroso, visto che l’ex capitano aveva rotto con l’ambiente in maniera folle. Giusto ricordare come: Icardi, a febbraio 2019, si era rifiutato di partire per la trasferta di Europa League col Rapid Vienna e – nelle successive gare – aveva lamentato fastidi al ginocchio. Tornando in campo solo dopo quasi due mesi, a inizio aprile e a seguito di un’ulteriore esclusione per scelta tecnica decisa da Luciano Spalletti in un Inter-Lazio. Con Samir Handanovic nel frattempo nuovo capitano. Sportitalia ha provato a capire se ci siano margini per un clamoroso bis di Icardi, ora al Galatasaray, segnalando una doppia reazione da parte dell’Inter. La prima è l’assoluta smentita di qualsiasi voce e ipotesi, ritenuta così priva di ogni fondamento. La seconda è che, a prescindere da Icardi, l’Inter è soddisfatta del reparto offensivo e – salvo offerte per Alexis Sanchez a oggi non pervenute – continuerà la stagione con gli stessi quattro attaccanti.