Icardi, altro che Juventus! Il PSG non lo riscatta, un’altra big dall’Inter

Condividi questo articolo

Icardi è stato accostato più volte alla Juventus, ma il suo futuro non sembra a Torino. Il sito spagnolo Fichajes dà un’altra squadra sull’attaccante argentino, che il PSG potrebbe non riscattare dall’Inter a fine stagione.

L’INTER TROVA ACQUIRENTI – “Il Real Madrid continua a cercare un attaccante centrale che riesca a colmare la mancanza di gol della squadra. Dopo il flop di Luka Jovic e il poco minutaggio dato da Zinédine Zidane a Mariano Diaz, soltanto Karim Benzema è rimasto come garanzia per i blancos. Florentino Pérez sa che deve andare sul mercato per trovare un altro attaccante e al PSG potrebbe trovare l’occasione idonea. Mauro Icardi non ha per niente chiaro il suo futuro, potrebbe andare a Madrid in estate”.

NIENTE JUVENTUS – “L’attaccante argentino è in prestito al PSG, dopo aver lasciato l’Inter. Ha un diritto di riscatto per settanta milioni di euro, che sembra non voglia esercitare. Per questo, a medio termine, a Icardi resterebbe come opzione quella del ritorno a Milano. È però molto complicato che all’Inter possa tornare protagonista, con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Difficile che Antonio Conte punti su di lui, nonostante il connazionale Lautaro Martinez è da tempo nel mirino delle grandi d’Europa. In realtà l’Inter non vuole Icardi e Icardi non vuole tornare all’Inter, ecco perché c’è lo scenario che il Real Madrid diventi la sua prossima squadra”.

Fonte: Fichajes.net