Icardi al PSG ci siamo, dettagli con Inter da limare: chiusura in tre giorni

Secondo quanto riporta l’inviato di “Sky Sport” Matteo Barzaghi, sembra ormai vicino il passaggio definitivo di Mauro Icardi dall’Inter al PSG. La trattativa potrebbe addirittura chiudersi entro domenica.

FUMATA BIANCA VICINA – L’avventura di Mauro Icardi con l’Inter potrebbe chiudersi definitivamente tra pochi giorni. Secondo quanto rivelato dall’inviato di “Sky Sport” Marco Barzaghi, i parigini starebbero per trovare l’accordo con i nerazzurri per il riscatto del giocatore dal prestito, sebbene non alle cifre inizialmente pattuite: «Mancano tre giorni alla scadenza della deadline sulla quale era stato impostato il contratto di prestito di Icardi dall’Inter al PSG, quindi i parigini potrebbero esercitare l’opzione entro domenica. Si stanno limando gli ultimi dettagli perché andrà in porto non per 70 milioni ma con qualcosa di diverso. I francesi erano partiti con 50 milioni più bonus, poi l’offerta si è alzata. Si sta arrivando a trovarsi tra i due club e dalle informazioni che abbiamo siamo sulla buona strada, entro domenica la questione potrebbe essere risolta e la vicenda Icardi chiusa per quanto riguarda l’Inter».