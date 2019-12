Ibrahimovic-Milan, ma clamorosa indiscrezione: sarebbe tornato all’Inter

Ibrahimovic è ormai vicinissimo al ritorno al Milan: manca praticamente solo l’annuncio ufficiale per un’operazione definita. Negli scorsi mesi, si è parlato anche di Inter, Napoli e Bologna per lo svedese. Un’indiscrezione di “Gazzetta.it” sottolinea una possibile volontà dell’attaccante.

CAVALLO DI RITORNO – L’arrivo di Ibrahimovic al Milan è ormai solo questione di ore, dopo lunghe settimane di trattative e valutazioni. Secondo la “Gazzetta dello Sport”, però, l’attaccante svedese “sarebbe tornato volentieri nell’altra Milano”. Parole chiare: probabilmente l’ex PSG non avrebbe disdegnato un ritorno da protagonista in un’Inter in lotta per il titolo. Futuro differente, perchè, invece, sarà Milan e sfida ai cugini nel derby e sul campo: solo questione di ore e annuncio ufficiale.