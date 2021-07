I top nel mirino delle altre grandi d’Europa, posizione Inter chiarissima – SM

Dopo gli Europei vinti dall’Italia diversi top player dell’Inter come Nicolò Barella sono entrati nel mirino delle altre big europee. La posizione nerazzurra però è molto chiara.

EURO 2020, finito domenica sera con la vittoria dell’Italia nella finale di Wembley, ha messo in mostra diversi talenti dell’Inter campione d’Italia. Si parla soprattutto di Nicolò Barella, titolare indiscusso degli azzurri di Roberto Mancini, che sarebbe finito nel mirino del Liverpool (leggi QUI). Secondo “Sport Mediaset” però la posizione dell’Inter è chiara. Dopo la cessione di Hakimi al PSG non ci saranno altri sacrifici eccellenti e il tesoretto per fare mercato dovrà essere incrementato solo con la cessione di altri elementi non ritenuti indispensabili.