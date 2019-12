Hugo Viana (ds Sporting Lisbona): “Rinnovi in arrivo”....

Hugo Viana (ds Sporting Lisbona): “Rinnovi in arrivo”. Anche di Acuna?

Intervistato ai microfoni di Sporting TV, Hugo Viana, direttore sportivo dello Sporting Lisbona, ha parlato delle mosse del club a gennaio che potrebbero riguardare anche Marco Acuna, obiettivo dell’Inter

INDISCREZIONE – Queste le parole di Hugo Viana, direttore sportivo dello Sporting Lisbona, riportate dal sito di Renascença sulla posizione del club portoghese per il mercato di gennaio: «Sarà normale e la stessa delle altre finestre di mercato. Siamo alla ricerca di buone opportunità che aggiungano qualità alla squadra». Mentre sui giocatori della propria squadra: «Ci sono alcune importanti trattative per il rinnovo di giocatori (che sono già nella loro fase, ndr) finale». Secondo il portale lusitano i giocatori a cui si riferirebbe sarebbero Coates, Ristovski, Max e Acuna, considerato dall’Inter come prima alternativa a Marcos Alonso del Chelsea.