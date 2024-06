Holm, scatto in Serie A e in… Champions League! Ma non all’Inter

Holm è pronto a trasferirsi ad un altro club. Dopo il mancato riscatto dell’Atalanta, lo svedese firmerà per un altro club che militerà in Champions League. Non all’Inter.

SCATTO DECISO – Emil Holm è pronto a diventare un nuovo giocatore del Bologna. Il club felsineo, arrivato quinto e dunque in Champions League, sta per chiudere con lo Spezia l’arrivo dell’esterno svedese. Holm, seguito pure dall’Inter come eventuale erede di Denzel Dumfries, non è stato riscattato dall’Atalanta, che ha deciso di non versare i 7 milioni pattuiti la scorsa estate. Ora il Bologna di Vincenzo Italiano, come riferisce Fabrizio Romano, sta per fare lo scatto definitivo. Altra importante opportunità per il laterale, che con l’Atalanta ha vinto l’Europa League ed è arrivata quarto in campionato.

Holm, niente Inter. Ndoye rimane il nome più caldo

MOSSE – L’Inter in realtà non aveva mai cercato in maniera convinta Holm. Di certo, è stato sul taccuino di Piero Ausilio, ma da Viale della Liberazione non c’è mai stata un’offerta ufficiale nei confronti dello Spezia. L’Inter, intanto, prima di muoversi per un esterno di destra vorrà capire la situazione legata a Denzel Dumfries. L’esterno olandese non vorrebbe muoversi da Milano, ma al contempo, non ha ancora firmato il rinnovo di contratto. Il club nerazzurro, di conseguenza, si sta guardando attorno e ha messo nel mirino l’esterno del Bologna e della Svizzera Dan Ndoye.