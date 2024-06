Holm, salta il riscatto dell’Atalanta: ora può tornare l’idea Inter! – Sky

Si complica il riscatto di Emil Holm all’Atalanta. Il calciatore dello Spezia dovrà tornare a casa e provocherà fermento fra i club interessati, tra cui l’Inter.

RITORNO – Una notizia dell’ultima ora riapre un interessante scenario di mercato per l’Inter. Emil Holm, più volte accostato al club nerazzurro come possibile sostituto di Denzel Dumfries, non verrà riscattato dall’Atalanta. Questa la news che riporta Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato di Sky Sport 24. La scadenza del prestito alla squadra bergamasca del calciatore classe 2000 scadrà domani – venerdì 24 giugno. Per questo era atteso, da un momento all’altro, l’annuncio dell’accordo per il riscatto. Nulla da fare, però, per il proseguo dell’avventura all’Atalanta di Holm, che adesso dovrà fare ritorno allo Spezia detentore del cartellino. Ma ci tornerà per restarci?

Holm, niente Atalanta. Cosa vuol dire per l’Inter?

SCENARIO – Emil Holm ha definitivamente terminato la sua avventura all’Atalanta. Ma non è detto che non possa indossare nuovamente i colori nerazzurri, dell’Inter questa volta. Più volte, come già ricordato precedentemente, il calciatore svedese è stato identificato come un profilo idoneo a prendere il posto di Denzel Dumfries sulla fascia destra. Un’opzione da prendere in considerazione, soprattutto pensando al fatto che lo Spezia potrebbe voler sfruttare la giovane età di Holm (ventiquattro anni) e la buona pubblicità ottenuta col suo ultimo anno all’Atalanta. Non resta che tenere sotto la lente d’ingrandimento eventuali movimenti dell’Inter in questo senso.