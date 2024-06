Holm richiesto in Serie A: non solo l’Inter. Ci sono tre club − Sky

Emil Holm non è stato riscattato dall’Atalanta ed è dunque ritornato allo Spezia. L’Inter rimane sullo sfondo, ma ci sono anche tre club di Serie A.

AMBITO – Holm molto richiesto in Serie A. Il terzino svedese non è stato riscattato dall’Atalanta, tanto da rispedirlo nuovamente allo Spezia in Serie B. Ma Holm difficilmente rimarrà in serie cadetta. Come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ci sono tre squadre sul ragazzo: Genoa, Lazio e Bologna. Queste tre squadre hanno già bussato alla porta della squadra ligure, per chiedere le prime informazioni. Sul giocatore anche l’Inter, che in caso di addio di Dumfries potrebbe muoversi.

Holm, l’Inter si guardi attorno: tre pretendenti sullo svedese

CONCORRENZA – L’Inter rimane sullo sfondo per Holm, in attesa di capire il futuro di Dumfries. L’olandese oggi si trova in Nazionale per giocare Euro 2024. Solamente dopo il torneo in Germania, le due parti si siederanno per cercare di trovare un accordo. L’Inter ovviamente nel frattempo deve guardarsi attorno e Holm rimane comunque in orbita nerazzurra. Già lo scorso anno, la dirigenza interista lo aveva messo sulla propria lista come eventuale opzione sulla fascia destra. La concorrenza non manca per i nerazzurri, la Serie A chiama lo svedese.