Holm lontano dall’Inter? Un club di Serie A è in pole position per il suo acquisto – SI

Il Bologna ha individuato Emil Holm come il terzino sul quale concentrare la sua attenzione nella sessione estiva di calciomercato, sfidando l’Inter e le altre rivali interessate al calciatore.

IL PUNTO – Il Bologna considera Emil Holm come la sua priorità di mercato per rinforzare la fascia destra in estate. Il terzino dello Spezia, rientrato in Liguria dopo l’esperienza all’Atalanta, rappresenta un profilo molto apprezzato dal responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori. I discorsi tra le parti potranno essere approfonditi nelle prossime settimane, tenendo conto dell’importanza rivestita dal suo possibile ingaggio nel ragionamento attuato dalla dirigenza rossoblù. L’Inter è al momento defilata.

Holm destinato al Bologna? L’Inter è alla finestra

L’OBIETTIVO – Come riportato da Gianluigi Longari a Sportitalia, grazie al lavoro svolto nelle ultime settimane il Bologna si è posizionato in pole position nella corsa al calciatore svedese. Mentre l’Inter si è concentrata su altri reparti del campo in vista dell’esigenza di puntellare la rosa in vista della prossima stagione, il club emiliano ha focalizzato la sua attenzione sul profilo di Holm. In assenza di una cessione di Denzel Dumfries, l’acquisto dello svedese non è al momento contemplato. Così il Bologna può sfruttare quest’occasione per affondare definitivamente il colpo per il suo ingaggio in estate.