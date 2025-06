Hojlund dice sì all’Inter! Valutazione OK: ma il Manchester United pone una condizione – CdS

Hojlund è in cima alla lista dei desideri dell’Inter per quanto riguarda l’attacco. Il Manchester United oltre che essere disposto a cederlo, anche in prestito, è d’accordo col club nerazzurro riguardo la valutazione del cartellino. Ma secondo quanto riportato oggi tra le colonne del Corriere dello Sport, pone una condizione riguardo il trasferimento dell’attaccante danese.

RINFORZI – Dopo gli arrivi già definiti di Luka Sučić e, a breve, di Luis Henrique, l’Inter si concentra ora sull’urgenza più delicata del proprio mercato: colmare il vuoto in attacco alle spalle del tandem titolare Lautaro-Thuram. Con i contratti in scadenza di Arnautovic e Correa e con il futuro incerto di Taremi, la necessità di garantire un’alternativa reale e affidabile è prioritaria. L’esperienza delle ultime stagioni, con il peso offensivo retto quasi esclusivamente dai titolari, ha evidenziato quanto sia rischioso affrontare una stagione senza una terza punta di livello. Il nome individuato dalla dirigenza interista per completare il reparto è quello di Rasmus Hojlund. Il centravanti danese, attualmente al Manchester United, ha già espresso il suo gradimento all’operazione, aprendo di fatto a un ritorno in Italia dopo l’esperienza poco brillante in Premier League. Classe 2003, Hojlund era stato venduto dall’Atalanta nell’estate 2023 per oltre 70 milioni di euro, bonus compresi. Il rendimento altalenante a Manchester ha fatto calare sensibilmente la sua valutazione: oggi 40-45 milioni potrebbero bastare per riportarlo in Serie A.

Inter e Manchester United d’accordo sulla valutazione di Hojlund: ma resta un nodo

A UNA CONDIZIONE – Il nodo resta però la formula. L’Inter spinge per un prestito con diritto di riscatto, o al massimo un obbligo vincolato a determinate condizioni. Lo United, dal canto suo, preferirebbe cedere il giocatore a titolo definitivo o, quantomeno, ottenere la certezza del riscatto al termine della stagione. Un braccio di ferro che potrebbe durare ancora qualche settimana, anche se la volontà del giocatore potrebbe giocare un ruolo decisivo nella trattativa.

INTER FIDUCIOSA – Dalla sede di Viale della Liberazione trapela ottimismo: l’accordo economico non è lontano e la sintonia tra le parti sul valore del cartellino è un punto di partenza importante. Se dovesse arrivare la fumata bianca, Hojlund sarebbe il tassello ideale per allungare la rotazione offensiva e dare fiato a Lautaro e Thuram. L’Inter vuole un attacco completo e competitivo: Hojlund è il profilo giusto per colmare il vuoto lasciato dagli addii.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno