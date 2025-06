Hojlund si avvicina all’Inter? Il Manchester United punta un attaccante – SM

Rasmus Hojlund è uno dei due attaccanti che segue l’Inter per il reparto della prossima stagione. Il Manchester United per ora non apre al prestito, ma potrebbe arrivare una soluzione secondo Sport Mediaset.

APERTURA? – Il Manchester United sta facendo colpi grossi in attacco e continua a volerli fare nonostante la presenza di Joshua Zirkzee e Rasmus Hojlund. Il giocatore ex Bologna è un punto fermo nelle idee dell’allenatore Ruben Amorim, mentre il compagno danese è in uscita da tempo. Una trattativa in entrata potrebbe peggiore la situazione del calciatore attenzionato in particolare dall’Inter. Il Manchester United, dopo aver già acquistato Matheus Cunha dal Wolverhampton, punta adesso in maniera forte Bryan Mbeumo del Brentford. I Red Devils cercano con insistenza una punta dai gol sicuri e non vedono Hojlund come una certezza. L’Inter aspetta e ha già proposto un prestito con diritto di riscatto, accordando la valutazione di 45 milioni di euro. Lo United per ora non ha aperto al prestito, ma potrebbe farlo molto presto per liberare spazio nel suo reparto. Ha bisogno di cedere e il primo nome è proprio quello di Hojlund, che così si avvicina al ritorno in Italia. Nei prossimi giorni ci sarano nuovi aggiornamenti a riguardo.