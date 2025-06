Hojlund, scatto dell’Inter: verificata la fattibilità dell’operazione – TS

L’Inter è in pole per assicurarsi Rasmus Hojlund. Il centravanti danese del Manchester United è finito nel mirino di Piero Ausilio, che a Londra ha verificato la fattibilità dell’operazione. La Beneamata potrebbe riportare in Italia l’ex Atalanta.

FATTIBILE – Se da Londra non è tornato con Cesc Fabregas, almeno con qualche notizia positive di mercato sì. Piero Ausilio, ritornato ieri dalla City londinese, ha sondato il terreno con il Manchester United per verificare la fattibilità dell’operazione Hojlund. Il danese, preso lo scorso anno dai Red Devils per circa 70 milioni di euro dall’Atalanta, non ha disputato una grande stagione quest’anno, chiusa con appena dieci gol. Ma le qualità del 22enne rimangono comunque importanti e Ausilio questo lo sa. Il DS nerazzurro sta studiando la formula per riportarlo in Italia: ossia quella del prestito con diritto di riscatto. E dal Manchester United non ha ricevuto dei “no”.

Hojlund ma non solo: l’attacco dell’Inter subirà una forte rinfrescata

RINFRESCATA – Ausilio ha ricevuto l’OK dell’entourage di Hojlund, come riferisce Tuttosport, e adesso bisognerà lavorare con il Manchester United. L’Inter comunque darà una forte rinfrescata all’attacco. Via Correa (al Botafogo), così come Marko Arnautovic e probabilmente anche Mehdi Taremi. Oltre a Hojlund continua a rimanere nel mirino pure Yann-Ange Bonny.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini